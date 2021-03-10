Son dakika haber! ABD'de hala her 4 kişiden 1'i Kovid-19 aşısına karşı
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Son dakika haber! ABD'de hala her 4 kişiden 1'i Kovid-19 aşısına karşı

10.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:25
Son dakika haber! ABD'de hala her 4 kişiden 1'i Kovid-19 aşısına karşı

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'de yaşayan her 4 kişiden 1'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıyı yaptırmayı reddettiği belirtildi.

NEW ABD'de yaşayan her 4 kişiden 1'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıyı yaptırmayı reddettiği belirtildi.

Monmouth Üniversitesinin yaptığı ankette, ABD'de Kovid-19 aşılama faaliyetleri hızla ilerlerken, ülke halkının yüzde 25'inin hala aşıya karşı olduğu sonucu ortaya çıktı.

Üniversitenin yayımladığı raporda, "Ankete katılanların yaklaşık 4'te 1'i aşı olmaya isteksizken kabaca yüzde 60'ı aşının yaygınlaştırılmasından memnun. Eyalet ve federal sağlık kurumlarının salgınla mücadelesi konusunda ise bir yıl öncesi kadar olmasa da hala büyük ölçüde olumlu düşünce hakim." ifadeleri yer aldı.

Raporda, salgının kontrol altına alınma becerisi konusunda ABD'nin yeni hükümetine olan güvenin biraz düşmesine rağmen büyük ölçüde devam ettiği kaydedildi.

Amerikalıların Kovid-19 öncesi normale dönüş beklentisi

Raporda, Amerikan halkının yüzde 21'inin toplumun yaza kadar "salgın öncesi normale" dönüleceğine inandığı, yüzde 40'ının ise bunun 2021 sonundan önce gerçeklemeyeceğini düşündüğü bildirildi.

Toplumun yüzde 27'sinin salgın koşullarının 2021 sonrasında da devam edeceğine inandığı kaydedilen raporda, yüzde 9 oranında bir azınlığın ise ABD'de yaşamın asla normale dönmeyeceği görüşünü taşıdığı vurgulandı.

Raporda, aşı yaptırmak istemeyen beyaz Amerikalıların diğer gruplara göre çok daha fazla olduğunun da altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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