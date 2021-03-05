Son dakika haber | ABD'de gri kurt katliamı: 60 saatte 216 kurt öldürüldü
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Son dakika haber | ABD'de gri kurt katliamı: 60 saatte 216 kurt öldürüldü

05.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:05
Son dakika haber | ABD'de gri kurt katliamı: 60 saatte 216 kurt öldürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde av sezonunda günlük avlanma limitlerine uymayan avcılar 60 saatte 216 gri kurt öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde av sezonunda günlük avlanma limitlerine uymayan avcılar 60 saatte 216 gri kurt öldürdü. Hayvanları koruma derneklerinden katliama tepki yağdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde geçen hafta başlayan kurt avlama  sezonunda avlanma limitlerini aştı. Limitlere uymayan avcılar 60 saatte 216 gri kurdu katletti. Yetkililerin belirttiği kotanın yaklaşık yüzde 82'in üzerinde avlanma yapıldığını ifade eden, Wisconsin'in doğal kaynaklar departmanı, bir hafta sürmesi planlanan sezonu 4 gün erken bitirdi.

YERLİ AMERİKAN KABİLELERİ KENDİ KOTLARINDAKİLERİ ÖLDÜRMÜYOR

Departman yetkilileri, öldürülen gri kurtların sayısı karşısında şaşkınlığa uğradıklarını ve bu sebeple azlanma sezonunu erken bitirdiklerini ifade etti. Avlanma düzenlemelerine göre, devlet yetkililerinin, kurt nüfuslarını istikrara kavuşturmak amacıyla toplam 200 kurt itlaf hedefi var, ancak Yerli Amerikan kabileleri her yıl 81 kurtluk bir kota talep ediyor. Kabileler, kurtları kutsal kabul ettikleri için genellikle kendilerine düşen payı öldürmek yerine korumaya alıyor. 


- Abd
Son dakika haber | ABD'de gri kurt katliamı: 60 saatte 216 kurt öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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