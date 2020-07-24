Son dakika haber... ABD'de filin havuz keyfi binlerce kez izlendi Bir son dakika haberine göre ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth Hayvanat Bahçesi'nde 'Colonel' adlı fil, hava sıcaklığının yükselmesiyle havuza girdi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth Hayvanat Bahçesi'nde 'Colonel' adlı fil, hava sıcaklığının yükselmesiyle havuza girdi. Filin havuz keyfi görüntüsü, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Teksas'taki Fort Worth Hayvanat Bahçesi'nde başlarda havuza girmeyi reddeden Colonel adlı fil, hava sıcaklıklarının rekor kırmasıyla kendiliğinden suya girdi. Colonel'in havuz eğlencesi bakıcıları tarafından görüntülendi. Suda sürekli yatar pozisyonda kalan filin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü, binlerce kez paylaşıldı.

Kaynak: DHA