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Son dakika haber | ABD'de düşen tek motorlu küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | ABD'de düşen tek motorlu küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre ABD'nin Batı Virginia eyaletinde düşen küçük uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde düşen küçük uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, tek motorlu Beechcraft C23 tipi uçağın, Fayetteville'deki havaalanından kalktıktan bir süre sonra düştüğü bildirildi.

Eyalet polisi R.A. Maddy, basına yaptığı açıklamada, uçağın enkazının, Charleston'ın yaklaşık 80 kilometre güneydoğusundaki Lansing kırsalındaki bir ahırın yakınında bulunduğunu kaydederek, uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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