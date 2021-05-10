Son dakika haber: ABD'de doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü
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Son dakika haber: ABD'de doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü

Son dakika haber: ABD'de doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... ABD'nin Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Colorada eyaletinde dün gece saatlerinde Colorado Springs kentindeki bir mobil evde düzenlenen doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, silahlı bir saldırganın partide ateş açması sonucu 6 kişinin olay yerinde öldüğü ve saldırganın olayın ardından intihar ettiği belirtildi. Saldırıda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Olayın ardından polislerin olay yerine geldiği ve bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı öğrenildi. Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olayda hayatını kaybeden bir kadının erkek arkadaşı olduğu belirtildi. Doğum günü partisini düzenleyen kişinin de kurbanlar arasında yer aldığı öğrenildi. - COLORADO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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