Son dakika haber... ABD'de Demokratlar başkan adaylığına resmen Joe Biden'ı gösterdi
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Son dakika haber... ABD'de Demokratlar başkan adaylığına resmen Joe Biden'ı gösterdi

Son dakika gelişmesine göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Demokrat Parti Kurultayında parti delegeleri Joe Biden'ı resmen partinin başkan adayı olarak gösterdi.

Son dakika haber... ABD'de Demokratlar başkan adaylığına resmen Joe Biden'ı gösterdi
19.08.2020 06:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 06:40

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Demokrat Parti Kurultayında parti delegeleri Joe Biden'ı resmen partinin başkan adayı olarak gösterdi.

3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Demokrat Parti Kurultayının ikinci gününde, ülke genelindeki delegeler online olarak oy kullandı.

Söz konusu oylamayla birlikte Demokrat Partinin başkan adaylığı resmi olarak Biden'a sunulmuş oldu. Biden'ın perşembe günü memleketi Delaware'deki evinden yapacağı konuşmayla başkan adaylığını kabul etmesi bekleniyor.

Öte yandan kurultayın ikinci gününe yine videokonferans yoluyla katılan Demokratlar, Donald Trump'a karşı Biden'a tam destek verdi.

Eski Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton, konuşmasında Trump'a yüklenirken, "Böyle kriz zamanlarında Oval Ofis bir kumanda merkezi olmalıdır. Şu anda ise bir fırtına merkezi. Sadece kaos var." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhuriyetçi Dışişleri Bakanı ve Biden'ı destekleyen Colin Powell da "Bizim bugün askerlerimizi kendi ailesi gibi koruyup kollayan bir komutana ihtiyacımız var." sözleriyle Trump'ı eleştirdi.

Cumhuriyetçi Partinin de yine Kovid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği kongre sonrasında Trump'ın başkan adaylığının 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

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