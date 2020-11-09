Son dakika haber | ABD'de Biden'ın kazanmasıyla petrol yüzde 2.0 yükseldi
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Son dakika haber | ABD'de Biden'ın kazanmasıyla petrol yüzde 2.0 yükseldi

09.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 09.11.2020 13:57
Son dakika haber | ABD'de Biden'ın kazanmasıyla petrol yüzde 2.0 yükseldi

Son dakika haber... ABD başkanlık seçimlerini, Covid-19 pandemisiyle mücadele için, hiç gecikmeden bir "görev gücü" oluşturacağını söyleyen Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi.

ABD başkanlık seçimlerini, Covid-19 pandemisiyle mücadele için, hiç gecikmeden bir "görev gücü" oluşturacağını söyleyen Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi.

Yatırımcılar aynı zamanda, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bir Salman'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, pandemi döneminde düşen talebi dengelemek için uygulamakta olduğu üretim kısıntısının hafif yükseltilebileceğine ilişkin açıklamasını da dikkate aldılar.

Bu gelişmelerle Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.31 artışla 40.36 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.45 artışla 38.05 dolarü yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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