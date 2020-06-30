Son dakika haber! ABD'de bağımsızlık günü kutlamaları Kovid-19 gölgesinde başladı - NEW Bir son dakika haberine göre ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları, New York'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında 6 güne yayıldı.

ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları, New York'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında 6 güne yayıldı. 29 Haziran ile 4 Temmuz arasında sürecek olan kutlamaların yerleri ve zamanları, sosyal mesafe kuralının bozulmaması açısından New Yorklulara bildirilmiyor. Önceki kutlamalarda milyonların izlediği havai fişek gösterilerinde bu sene katılım az oldu.

Kaynak: AA