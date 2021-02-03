Son dakika haber | ABD'de askeri helikopter eğitim uçuşunda düştü: 3 ölü
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Son dakika haber | ABD'de askeri helikopter eğitim uçuşunda düştü: 3 ölü

03.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:08
Son dakika haber | ABD'de askeri helikopter eğitim uçuşunda düştü: 3 ölü

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerce yapılan açıklamada, ABD'nin Idaho'nun Boise kentinde Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Idaho Ulusal Muhafızlarına ait "UH-60 Black Hawk" tipi helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, yaşamını yitiren 3 askerin eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Helikopterin saat 20.00 sıralarında düştüğü ancak kazanın enkazına ve hayatını kaybeden askerlere gece yarısı ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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