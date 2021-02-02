Son dakika haber | ABD'de 4 yaşındaki çocuk 9 aylık koronavirüs savaşını kazandı
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Son dakika haber | ABD'de 4 yaşındaki çocuk 9 aylık koronavirüs savaşını kazandı

02.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:40
Son dakika haber | ABD'de 4 yaşındaki çocuk 9 aylık koronavirüs savaşını kazandı

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin New Mexico eyaletinde koronavirüsten (Kovid-19) kurtulan 4 yaşındaki Stella Martin 9 ay sonra alkışlarla taburcu oldu.

ABD'nin New Mexico eyaletinde koronavirüsten (Kovid-19) kurtulan 4 yaşındaki Stella Martin 9 ay sonra alkışlarla taburcu oldu. Martin'in ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hasta olduğu ifade edildi. 

Amerika Birleşik Devleri (ABD) New Mexico eyaletinde 4 yaşındaki Stella Martin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında sırt ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 teşhisi konuldu. Hastanede tedavi gören Martin 9 ay sonra dün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. 

21 GÜN KOMADA KALDI

Doktorlar, küçük kızın koronavirüsle savaşırken iyi antikorların omurga sistemine saldırdığını teşhis etti. Stella'nın akciğerlerinin çökmeye başladığını ve 3 hafta komada kaldığını ifade eden doktorlar, koronavirüsü atlatan Martin'in aynı zamanda omurilik tedavisi gördüğünü söyledi.

KOVİD-19'A YAKALANDIĞI GÜN BABASINI KAYBETTİ

Babasını hastaneye kaldırıldığı Nisan ayında koronavirüsten kaybeden 4 yaşındaki Martin'in virüsü babasından kaptığını ifade eden doktorlar, "Martin, kovid-19'u yenerek, ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hastamız" diye konuştu. ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291'e yükseldi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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