Son dakika haber | ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

Son dakika haberleri: ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.

15.07.2020 01:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 02:18

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekildi.

"15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi" ve "Türk Milletinin Zaferi" yazılı ilan kamyonları, New York'un Manhattan, Brooklyn ve Queens bölgelerinin en işlek caddeleriyle başkent Washington DC ve FETÖ'nün karargahının bulunduğu Pennsylvania'daki çiftlik etrafında gün boyu dolaştı.

"Terörist FETÖ'yü durdurun" yazılı pankart taşıyan uçaklar ise aynı bölgelerde gün boyu uçuş yaptı.

"15 Temmuz'u Amerika'da yaşayan herkese anlatmaya çalışıyoruz

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizler TASC olarak, Amerika'da yaşayan Türk toplumunun üyeleri olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da ülkemizde kalkıştığı darbe girişimini Amerika'da yaşayan herkese anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

TASC gönüllülerinin çabalarıyla ortaya çıkan çalışmalardan örnek veren Mutlu, "15 Temmuz darbesine karşı Türk milletinin kararlı duruşunu ve azmini ABD'de sokaklara yansıtıyoruz. Aynı şekilde, New York, New Jersey semalarında uçurduğumuz uçakların arkasındaki devasa sloganlarla da mesajımızı veriyoruz." ifadesini kullandı.

Mutlu ayrıca, FETÖ'nün iç yüzünü Amerikalılara ve dünyaya anlatmak için TASC ekibi tarafından öncülük edilen https://stopterroristfeto.org/ adlı internet sitesini de hizmete açtıklarını kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı Güncel
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi Spor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi Magazin
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Bülent Turan Fatih Sultan Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Davran Hande Yener Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika haber | ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 02:40:41. #1.14#
title