Son dakika haber! ABD'de 12 yaşındaki çocuklar üzerinde koronavirüs aşısı denemesine başlanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! ABD'de 12 yaşındaki çocuklar üzerinde koronavirüs aşısı denemesine başlanacak

14.10.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:38
Son dakika haber! ABD'de 12 yaşındaki çocuklar üzerinde koronavirüs aşısı denemesine başlanacak

Edinilen son dakika haberine göre Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs aşı adayının 12 yaş ve üzeri çocuklar üzerinde de deneneceğini açıkladı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs aşı adayının 12 yaş ve üzeri çocuklar üzerinde de deneneceğini açıkladı.

İlaç şirketi Pfizer, koronavirüs aşı adayını 12 yaş ve üzeri çocuklarda da test etmeyi planladığını ve ebeveynlerin bu konuya ilgili olduğunu belirtti. Çocuklarda klinik deney onay alırsa, ABD'de çocukları da içeren ilk koronavirüs aşı denemesi olacak.Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi'ndeki Aşı Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Robert Frenck, hastanedeki bir ekibin, bu hafta 16 ve 17 yaşlarındaki gençleri aşılamaya başlayacağını ve daha sonra 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklar üzerinde testlere başlanacağını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Yasemin Özilhan Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Ozan Tufan Gökhan Töre Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Apple Ankara Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ABD'de 12 yaşındaki çocuklar üzerinde koronavirüs aşısı denemesine başlanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 12:42:03. #1.14#
title