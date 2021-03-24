Son dakika haber: ABD'de 10 kişiyi öldüren saldırganın silahını olaydan 6 gün önce satın aldığı açıklandı
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Son dakika haber: ABD'de 10 kişiyi öldüren saldırganın silahını olaydan 6 gün önce satın aldığı açıklandı

24.03.2021 01:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:17
Son dakika haber: ABD'de 10 kişiyi öldüren saldırganın silahını olaydan 6 gün önce satın aldığı açıklandı

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete silahlı saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa'nın, 10 kişiyi öldürdüğü silahını hadiseden 6 gün önce satın aldığı tespit edildi.

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete silahlı saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa'nın, 10 kişiyi öldürdüğü silahını hadiseden 6 gün önce satın aldığı tespit edildi.

Boulder Polisi'nin, biri polis 10 kişinin hayatına mal olan market saldırısında, Ahmad Alissa'nın kullandığı yarı otomatik silahı olaydan 6 gün önce satın aldığını tespit ettiği bildirildi.

Saldırganın evine giden polis, ailesinin Alissa'nın bir tür akıl hastalığına yakalandığını, sanrılar gördüğünü söylediğini kaydetti.

Denver'in Arvada bölgesinde ailesiyle yaşadığı belirtilen Alissa'nın, zaman zaman kendisinin takip edildiğine inandığını söyleyen akrabaları, bu hislerinin onu şiddete yöneltmiş olabileceğini ifade etti.

Boulder Bölge Savcısı Michael Dougherty, müfettişlerin saldırı için bir neden belirleyemediğini ve tek tetikçinin Alissa olduğuna inandıklarını söyledi.

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, daha sonra bu rakamın 10'a ulaştığı açıklanmıştı.

Eyaletin Boulder kentinde yaşanan olayda hayatını kaybedenler arasında bir de polis memurunun yer aldığı belirtilmişti.

Yaralanan saldırganın gözaltında olduğu ve tedavi edildiği açıklanırken birinci derecede cinayetle suçlandığı bilgisi aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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