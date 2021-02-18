Son dakika haber... ABD'de 1,3 milyar dolar çalma girişimiyle suçlanan Kuzey Kore'li 3 bilgisayar korsanına dava

Son dakika gündem haberi: NEW ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Koreli 3 bilgisayar korsanına banka ve finansal kuruluşlardan 1,3 milyar dolar ve dijital kripto para çalma girişimi nedeniyle dava açtı.

NEW ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Koreli 3 bilgisayar korsanına banka ve finansal kuruluşlardan 1,3 milyar dolar ve dijital kripto para çalma girişimi nedeniyle dava açtı.

İddianamede, Kuzey Koreli Jon Chang Hyok, Kim Il ve Park Jin Hyok Kuzey Kore hükümeti için çalışırken banka ve diğer kuruluşlardan para çalmakla suçlandı.

Söz konusu isimlerin 2014'te Sony Pictures'a siber saldırı düzenlediği ve 2016'da Bangladeş'e ait bir bankadan 81 milyon dolar çaldığı suçlamalarının yer aldığı iddianamede, bilgisayar korsanları 2017'deki "Wannacry" siber saldırılarından da sorumlu tutuldu.

Güneydoğu Asya, Meksika ve Afrika'daki bankalara da siber saldırılar düzenlemekle suçlanan bilgisayar korsanlarının, 2018-2020 yıllarında dijital kripto para kullanıcılarını da hedef aldığı iddia edildi.

BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırım Komitesi uzmanları tarafından hazırlanan raporda da Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geçen yıl 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük