Son dakika haber... ABD Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Ohio, çok büyük bir eyalet yüzde 8.1 farkla kazanmışız. 500 bin oydan bahsediyoruz.

Son dakika haberlerine göre ABD Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Ohio, çok büyük bir eyalet yüzde 8.1 farkla kazanmışız. 500 bin oydan bahsediyoruz.