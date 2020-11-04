Son dakika haber... ABD Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Ohio, çok büyük bir eyalet yüzde 8.1 farkla kazanmışız. 500 bin oydan bahsediyoruz.
04.11.2020 10:36 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:40
Son dakika haberlerine göre ABD Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Ohio, çok büyük bir eyalet yüzde 8.1 farkla kazanmışız. 500 bin oydan bahsediyoruz.
ABD Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Ohio, çok büyük bir eyalet yüzde 8.1 farkla kazanmışız. 500 bin oydan bahsediyoruz. Kuzey Karolina'da büyük zafer, 270 bin oy fark attık" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı