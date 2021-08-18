Son dakika haber: ABD Büyükelçiliği: "Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık'...
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Son dakika haber: ABD Büyükelçiliği: "Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık'...

Son dakika haber: ABD Büyükelçiliği: 'Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık'...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre ABD Büyükelçiliği: "Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister."

ABD Büyükelçiliği: "Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber: ABD Büyükelçiliği: "Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık'... - Haberler
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