Son dakika haber... ABD borsaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi Son dakika haberlerine göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Covid-19 yardımlarının genişletilmesine ilişkin olarak Demokrat Parti ile görüşmeye hazır olduklarını açıklamasının ardından, ABD'deki başlıca hisse senedi borsaları, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Covid-19 yardımlarının genişletilmesine ilişkin olarak Demokrat Parti ile görüşmeye hazır olduklarını açıklamasının ardından, ABD'deki başlıca hisse senedi borsaları, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Mnuchin gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray yönetiminin, Covid-19 krizi etkilerine karşı hazırlanan yardım paketlerine daha çok kaynak aktarılması konusunda, Demokratlar ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Gelişmeler üzerine, açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Endüstriyel Endeksi 200 puana karşılık gelen yüzde 0.72 yükselirken, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.50 ve S&P 500 Endeksi de yüzde 0.48 yükseldi.Başlıca asya-Pasifik ve Avrupa hisse senedi borsaları, bugün açıklanan ekonomik veriler ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin iyimserliğiyle artıda açıldı.Almanya'da DAX Endeksi, yüzde 3.54 yükselen Bayerische Motoren Werke (BMW) hisselerinin desteğinde yüzde 0.95 artıda açıldı.Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi de, yüzde 4.12 yükselen International Consolidated Airlines Group hisselerinin etkisinde yüzde 0.73 yüksek açıldı.Fransa'da CAC 40 Endeksi ise, Renault hisselerinin yüzde 3.16 yükselmesinin etkisiyle yeni güne yüzde 0.96 artışla başladı.

Kaynak: DHA