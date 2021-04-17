Son dakika haber! ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga Beyaz Saray'da bir araya geldi

Bir son dakika haberine göre ABD Başkanı Biden, Bayaz Saray'da yaptığı açıklamada "Bugün Başbakan Suga ve ben, ABD – Japonya müttefikliği ve güvenliği için demir gibi sağlam desteğimizi teyit ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Biden, Bayaz Saray'da yaptığı açıklamada "Bugün Başbakan Suga ve ben, ABD – Japonya müttefikliği ve güvenliği için demir gibi sağlam desteğimizi teyit ediyoruz" dedi. Biden ikili görüşmenin yapıcı olduğunu ekleyerek Çin ve Kuzey Kore ile ilgili problemlerde iki ülkenin birlikte çalışacağını belirtti.

Biden "Biz Pasifik bölgesindeki iki en önemli demokrasiyiz" dedi.

Suga'da Çin ile açık bir şekilde konuşulması gerekliliği konusunda Biden ile aynı fikirde olduğunu belirterek "özgürlük, demokrasi, insan hakları ve kanunlar Pasifik bölgesinde fark yaratacak evrensel değerlerdir" dedi. Suga bu değerlerin dünya genelinde de başarının ve istikrarın temeli olduğunu da belirtti.

Görüşmede ayrıca iki taraf da 5G teknolojileri, yapay zeka ve kuantum teknolojileri alanına birlikte yatırım yapacaklarını da duyurdu.

Görüşme bölgede artan Çin baskısına karşın ABD ile Japonya işbirliğini simgelemesi aşısından önem taşıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı