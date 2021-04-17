Son dakika haber! ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga Beyaz Saray'da bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga Beyaz Saray'da bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ABD Başkanı Biden, Bayaz Saray'da yaptığı açıklamada "Bugün Başbakan Suga ve ben, ABD – Japonya müttefikliği ve güvenliği için demir gibi sağlam desteğimizi teyit ediyoruz" dedi.

ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede
ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede
ABD'de çocuklarını boğarak öldüren kadın, ifadesiyle kan dondurdu
ABD'de çocuklarını boğarak öldüren kadın, ifadesiyle kan dondurdu

ABD Başkanı Biden, Bayaz Saray'da yaptığı açıklamada "Bugün Başbakan Suga ve ben, ABD – Japonya müttefikliği ve güvenliği için demir gibi sağlam desteğimizi teyit ediyoruz" dedi. Biden ikili görüşmenin yapıcı olduğunu ekleyerek Çin ve Kuzey Kore ile ilgili problemlerde iki ülkenin birlikte çalışacağını belirtti.

Biden "Biz Pasifik bölgesindeki iki en önemli demokrasiyiz" dedi.

Suga'da Çin ile açık bir şekilde konuşulması gerekliliği konusunda Biden ile aynı fikirde olduğunu belirterek "özgürlük, demokrasi, insan hakları ve kanunlar Pasifik bölgesinde fark yaratacak evrensel değerlerdir" dedi. Suga bu değerlerin dünya genelinde de başarının ve istikrarın temeli olduğunu da belirtti.

Görüşmede ayrıca iki taraf da 5G teknolojileri, yapay zeka ve kuantum teknolojileri alanına birlikte yatırım yapacaklarını da duyurdu.

Görüşme bölgede artan Çin baskısına karşın ABD ile Japonya işbirliğini simgelemesi aşısından önem taşıyor.

-İHA-

Son dakika haber! ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga Beyaz Saray'da bir araya geldi
Son dakika haber! ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga Beyaz Saray'da bir araya geldi
Son dakika haber! ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga Beyaz Saray'da bir araya geldi
Son dakika haber! ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga Beyaz Saray'da bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Mehtap Ar Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga Beyaz Saray'da bir araya geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 10:17:34. #1.16#

title