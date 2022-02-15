ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin açıklama - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin açıklama

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna- Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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