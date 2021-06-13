Son dakika haber! ABD Başkanı Biden, Brüksel'de
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Son dakika haber! ABD Başkanı Biden, Brüksel'de

Son dakika haber! ABD Başkanı Biden, Brüksel'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi'nin ardından NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi'nin ardından NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere'deki G7 Liderler Zirvesi katılmasının ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşmesinin ardından NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Biden'ı taşıyan Air Force One uçağı Melsbroek Askeri Hava Üssü'ne iniş yaptı. Biden'ın yarın yapılacak olan zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Zirvenin ardından 15 Haziran'da ise ABD-Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılacak olan Biden, 16 Haziran'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.

(İHA)

Son dakika haber! ABD Başkanı Biden, Brüksel'de
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden, Brüksel'de
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden, Brüksel'de
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden, Brüksel'de
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden, Brüksel'de
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden, Brüksel'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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