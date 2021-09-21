Son dakika haber: ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, 'ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak... - Haberler
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Son dakika haber: ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak...

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika haber: ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında,

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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ABD Başkanı Biden: "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz."

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BM Genel Sekreteri Guterres'ten liderlere "tehlike çanları çalıyor, uyanma zamanı" uyarısı Açıklaması
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Haber: Son dakika haber: ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, 'ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak... - Haberler
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