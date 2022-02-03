Son dakika haber: ABD Başkanı Biden, Amerikan askerlerinin DEAŞ elebaşı olarak bilinen "Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi"yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda... - Haberler
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Son dakika haber: ABD Başkanı Biden, Amerikan askerlerinin DEAŞ elebaşı olarak bilinen "Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi"yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda...

AA, Kasım İleri - Güncel
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Son dakika haber: ABD Başkanı Biden, Amerikan askerlerinin DEAŞ elebaşı olarak bilinen

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Biden, Amerikan askerlerinin DEAŞ elebaşı olarak bilinen "Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi"yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Amerikan askerlerinin DEAŞ elebaşı olarak bilinen "Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi"yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

AA / Kasım İleri - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suriye, DEAŞ, Güncel, Haber

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