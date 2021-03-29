Son dakika haber! ABD Başkanı Biden: "ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! ABD Başkanı Biden: "ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek"

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden: 'ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek'

Bir son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ının 19 Nisan'a, kalan yüzde 10'unun ise en geç 1 Mayıs'a kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var
Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var
Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu
Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ının 19 Nisan'a, kalan yüzde 10'unun ise en geç 1 Mayıs'a kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Kovid-19 aşı programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son 3 günde rekor kırılarak 10 milyon kişinin aşılandığını belirten Biden, federal yönetimin, eyalet yönetimlerinin, ulusal muhafızların ve Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) "dev" bir aşı programı yürüttüğünü kaydetti.

Biden, aşı çalışmalarındaki ilerlemeye rağmen önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayarak, "Kovid-19'a karşı savaşımız bitmekten çok uzak. Durum, ölümcül derecede ciddi." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda virüsle mücadelede gardı düşürme zamanı olmadığının altını çizen Biden, "Aşı programında bazı gerilemeler olabilir. Önlemleri sıkı tutmazsak, virüs kötüye gidebilir." uyarısında bulundu.

Biden, nisanda marttan daha çok aşı yapmayı planladıklarını belirterek, aşı stoku artırma çalışmalarına hız verdiklerini vurguladı.

ABD'de 65 yaş üstü nüfusun neredeyse yüzde 75'inin aşılandığını kaydeden Biden, yaşlılar ve yüksek risk grubundaki kişilerin aşı programlarının da bir an önce tamamlanmasını istediklerini vurguladı.

Biden, "ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek. Geriye kalan yüzde 10'luk dilim de en geç 1 Mayıs'a kadar programa dahil olacak." bilgisini paylaştı.

Eyaletlerin maske takma zorunluluğu konusunda ciddi davranması gerektiğinin altını çizen Biden, halka da "Lütfen maskelerinizi indirmeyin." çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Merve Dizdar Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ABD Başkanı Biden: "ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 22:19:55. #1.15#
title