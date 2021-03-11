Son dakika haber: ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı
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Son dakika haber: ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

11.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:40
Son dakika haber: ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den geçen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den geçen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini onayladı.

Biden, Oval Ofis'te paketi imzalamadan önce yaptığı konuşmada, bu paketin ABD'de birçok kesim tarafından destek gördüğünü vurguladı.

Bu akşam Ulusa Sesleniş konuşması yapacağını belirten Biden, "Onayladığımız bu tarihi yasa tasarısı ile ülkemizin bel kemiğini yeniden inşa etmeli ve bu ülkeyi meydana getiren kişilere savaşmaları için bir şans vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Biden, ardından söz konusu teşvik paketini imzaladı.

Senato'da hafta sonu onaylanmıştı

ABD'de uzun süredir en önemli gündem maddelerinden biri olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, 27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Uzun süren görüşmelerin ardından 6 Mart'ta ise Senato tarafından onaylanan tasarı, daha önce devreye sokulan ve "uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilmişti.

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti. Temsilciler Meclisi, 10 Mart'ta paketi onaylayarak, Biden'ın imzasına göndermişti.

1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanacak

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, doğrudan nakit yardımının yanı sıra işsizlik yardımları, eyalet ve yerel yönetimlerin desteklenmesi ve aşı dağıtımına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Ekonomik destek paketi kapsamında, yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülüyor.

Paketle 14 Mart'ta süresi dolacak işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılırken, haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması planlanıyor.

Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, aşı dağıtımı, Kovid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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