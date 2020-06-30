Son dakika haber! ABD Başkan Yardımcısı Pence, Arizona ziyaretini ertelemekten vazgeçti Gelen son dakika haberlerine göre ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, son günlerde ülkede en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü eyaletlerden Arizona'ya yapacağı ziyareti ertelemekten vazgeçti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, son günlerde ülkede en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü eyaletlerden Arizona'ya yapacağı ziyareti ertelemekten vazgeçti. ABD'de Kovid-19 vakaları artışa geçerken, üst düzey devlet yetkililerinin eyaletlere yapacağı ziyaretler de tartışılmaya devam ediyor. Pence'in ofisinden yapılan açıklamada, daha önce erteleneceği açıklanan Arizona ziyaretinin tekrar Pence'in programına eklendiği belirtildi. Açıklamada, Pence'in burada Arizona Valisi Doug Ducey ile Kovid-19 salgınına ilişkin istişarelerde bulunacağı kaydedildi. Arizona, ABD'de son günlerde yeniden yükselişe geçen Kovid-19 vakalarının en sıcak noktalarından birisi olarak öne çıkıyor. Cumartesi günü, Pence'in Arizona'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı. Kaynak: AA