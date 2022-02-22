Son dakika haber: ABD askerlerinin Polonya-Ukrayna sınırındaki bekleyişi sürüyor
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı "cumhuriyetler"in bağımsızlığını tanımasının ardından gerginlik artarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen askerlerin Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste bekleyişi devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı "cumhuriyetler"in bağımsızlığını tanımasının ardından gerginlik artarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen askerlerin Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste bekleyişi devam ediyor.