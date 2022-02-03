Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2)

ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda zarar gören dükkan ve araçlardan detaylar

ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda enkaza dönen evden detay görüntüler

İDLİB - ABD askerlerinin İdlib iline bağlı Atme köyü yakınlarındaki bir eve düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi hayatını kaybetti. AA ekibi, ABD askerlerinin operasyon düzenlediği evi görüntüledi.