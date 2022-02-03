Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2) - Haberler
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Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2)

AA, Ahmet Karaahmet - Güncel
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Son dakika gündem haberi: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda zarar gören dükkan ve araçlardan detaylar ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda enkaza dönen evden detay görüntüler İDLİB - ABD askerlerinin İdlib iline bağlı Atme köyü yakınlarındaki bir eve düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların...

ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda zarar gören dükkan ve araçlardan detaylar

ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda enkaza dönen evden detay görüntüler

İDLİB - ABD askerlerinin İdlib iline bağlı Atme köyü yakınlarındaki bir eve düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi hayatını kaybetti. AA ekibi, ABD askerlerinin operasyon düzenlediği evi görüntüledi.

Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2)

Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2)

Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2)

AA / Ahmet Karaahmet - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, İdlib, Güncel, Haber

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