Son dakika: ABD Adalet Bakanlığından Georgia eyaletine tartışmalı seçim yasası için dava
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: ABD Adalet Bakanlığından Georgia eyaletine tartışmalı seçim yasası için dava

Son dakika: ABD Adalet Bakanlığından Georgia eyaletine tartışmalı seçim yasası için dava
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, Georgia eyaletinde Mart ayında kabul edilen tartışmalı seçim yasasının siyahi seçmenlerin sandıklara erişimini kısıtladığı iddiasıyla eyalete dava açacak.

ABD Adalet Bakanlığı, Georgia eyaletinde Mart ayında kabul edilen tartışmalı seçim yasasının siyahi seçmenlerin sandıklara erişimini kısıtladığı iddiasıyla eyalete dava açacak.

ABD'nin Georgia eyaletinde Mart ayının sonlarında kabul edilen tartışmalı seçim yasası Demokratların ve siyahi toplumun tepkisini çekmişti. ABD Adalet Bakanlığının, tartışmalı seçim yasasının siyahi seçmenlerin sandıklara erişimini kısıtladığı iddiasıyla eyalete dava açacağı duyuruldu. Başsavcı Merrick Garland konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eyalette Cumhuriyetçiler tarafından kabul edilen seçim yasası ile siyahi seçmenlerin oy hakkından mahrum edilmeye çalışıldığını ve Federal Oy Hakları Yasası'nın ihlal edildiğini iddia etti. Garland ayrıca, bu yılın başlarında Georgia Valisi Brian Kemp tarafından imzalanan seçim yasasının "oy kullanmayı zorlaştıran" hükümler içerdiğini belirtti.

Georgia'daki Cumhuriyetçiler ve Kemp, seçim yasası nedeniyle aylardır ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlar tarafından ağır bir şekilde eleştiriyorlardı. Adalet Bakanlığının davası, seçim yasasının kabul edildiği Mart ayından bu yana Georgia eyaletine karşı açılan diğer 7 davadan ayrı görülecek.

Öte yandan seçim yasası, haftalarca süren tartışmaların ardından kabul edilmiş, yasada oy verme sürecinde daha katı sınırlamalara gidilmişti. Yasada posta yoluyla oy kullanmak için yeni seçmen belirleme şartları, oy pusulalarının seçim öncesi sandıklara atılmasına sınırlama getirilmesi gibi değişiklerin yer alması tepki çekmişti. - GEORGIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 165 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 165 milyonu geçti
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Son dakika haber! Antivirüs yazılımcısı John McAfee, Barselona'da cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
Son dakika haber! Antivirüs yazılımcısı John McAfee, Barselona'da cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: ABD Adalet Bakanlığından Georgia eyaletine tartışmalı seçim yasası için dava - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 20:30:08. #1.16#

title