Son dakika: ABD Adalet Bakanlığından Georgia eyaletine tartışmalı seçim yasası için dava

Bir son dakika haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, Georgia eyaletinde Mart ayında kabul edilen tartışmalı seçim yasasının siyahi seçmenlerin sandıklara erişimini kısıtladığı iddiasıyla eyalete dava açacak.

ABD Adalet Bakanlığı, Georgia eyaletinde Mart ayında kabul edilen tartışmalı seçim yasasının siyahi seçmenlerin sandıklara erişimini kısıtladığı iddiasıyla eyalete dava açacak.

ABD'nin Georgia eyaletinde Mart ayının sonlarında kabul edilen tartışmalı seçim yasası Demokratların ve siyahi toplumun tepkisini çekmişti. ABD Adalet Bakanlığının, tartışmalı seçim yasasının siyahi seçmenlerin sandıklara erişimini kısıtladığı iddiasıyla eyalete dava açacağı duyuruldu. Başsavcı Merrick Garland konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eyalette Cumhuriyetçiler tarafından kabul edilen seçim yasası ile siyahi seçmenlerin oy hakkından mahrum edilmeye çalışıldığını ve Federal Oy Hakları Yasası'nın ihlal edildiğini iddia etti. Garland ayrıca, bu yılın başlarında Georgia Valisi Brian Kemp tarafından imzalanan seçim yasasının "oy kullanmayı zorlaştıran" hükümler içerdiğini belirtti.

Georgia'daki Cumhuriyetçiler ve Kemp, seçim yasası nedeniyle aylardır ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlar tarafından ağır bir şekilde eleştiriyorlardı. Adalet Bakanlığının davası, seçim yasasının kabul edildiği Mart ayından bu yana Georgia eyaletine karşı açılan diğer 7 davadan ayrı görülecek.

Öte yandan seçim yasası, haftalarca süren tartışmaların ardından kabul edilmiş, yasada oy verme sürecinde daha katı sınırlamalara gidilmişti. Yasada posta yoluyla oy kullanmak için yeni seçmen belirleme şartları, oy pusulalarının seçim öncesi sandıklara atılmasına sınırlama getirilmesi gibi değişiklerin yer alması tepki çekmişti. - GEORGIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı