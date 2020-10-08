Son dakika haber: ABD 18 İran bankasına yaptırım uygulama kararı aldı
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Son dakika haber: ABD 18 İran bankasına yaptırım uygulama kararı aldı

08.10.2020 21:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 21:33
Son dakika haber: ABD 18 İran bankasına yaptırım uygulama kararı aldı

Son dakika haberleri: ABD Hazine Bakanlığı tarafından 18 İran bankasına yaptırım uygulama kararı alındı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 18 İran bankasına yaptırım uygulama kararı alındı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan yaptırım listesinde 18 İran bankası yer aldı. Hazine Bakanlığı, yasakların tarımsal emtia, gıda, ilaç veya tıbbi cihazların temini işlemlerine uygulanmadığını aktardı.

ABD'nin bu yaptırım ile İran'ın finans sektörünü hedef alarak, İran'ı küresel bankacılık sisteminden daha fazla uzaklaştırmayı hedeflediği belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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