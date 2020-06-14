Son dakika haber | ABB Başkent Tiyatroları "online" olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | ABB Başkent Tiyatroları "online" olacak

Son dakika haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 2020 yılı oyun sezonunu online açacak.

Son dakika haber | ABB Başkent Tiyatroları
14.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:14

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 2020 yılı oyun sezonunu online açacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, Kovid-19 nedeniyle 2020 oyun sezonunu seyircisiz açmaya hazırlanıyor.

Tiyatroseverleri, tiyatrodan mahrum bırakmamak amacıyla oyunlarını online oynamaya başlayacak Başkent Tiyatroları, Rus yazar Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi" adlı oyununun prömiyerini 15 Haziran Pazartesi saat 11.00'de sahneleyecek.

Sanatseverleri birbirinden ünlü yazarların oyunlarıyla buluşturmayı planlayan Başkent Tiyatroları, "Tütünün Zararları" adlı oyunu 17 Haziran Çarşamba günü 11.00'de, Bilgesu Erenus'un "Misafir" adlı oyunu ise 19 Haziran Cuma günü saat 11.00'de seyirciyle buluşturacak. Oyunları kaçıran sanatseverler için gün içinde tekrar yayınlanacak.

Oyunlar, Youtube kanalı ve ABB TV (ankara.com.tr) adresinden online izlenebilecek.

Provaları devam eden Turgut Özakman'ın "Ocak" isimli oyunu da kısa süre içinde online olarak seyirci karşısına çıkacak.

"Parklarda ve açık alanlarda oynamayı planlıyoruz"

Dev oyuncu kadrosu, dramaturglar ve yönetmenleri Gamze Karababa, Neşe Karadaş Erdil ve Erdal Ozan Metin ile sezon için aralıksız çalışan Başkent Tiyatroları ekibi, bu süreçte oyunlarını sadece internet üzerinden değil açık alanda da oynamaya hazırlanıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aylin Dinç, pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, oyunların provalarını sürdürdüklerini belirtti.

Pandemi sürecine göre projeleri hazırladıklarını vurgulayan Dinç, "Oyunlarımız internet üzerinden Başkentlilerle buluşacak. Daha sonra parklarda ve açık alanlarda oynamayı planlıyoruz. Aynı zamanda tır sahne projemiz var. Yeni projeler ve oyunlarla Ankara halkıyla buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi Haber
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Özgür Özel Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Ebru Polat Cem Yılmaz İrem Derici
Spor Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Karar Beşiktaş Antalyaspor
Şu an buradasınız: Son dakika haber | ABB Başkent Tiyatroları "online" olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 10:50:53. #1.15#
title