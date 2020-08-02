Son dakika haber! Abant bayram tatilinde doğaseverlerin uğrak noktası oldu Son dakika habere göre Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzakta bulunan Abant'a, bayram tatilinde yerli ve yabancılar yoğun ilgi gösterdi.

Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Tatilciler, göl çevresinde de oluşan yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek ve piknik yapacak alan bulmakta zorlandı.

Tabiat parkında bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik gezi ve konaklamak için Abant'ı tercih eden tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, at ve faytona binerek, balık tutarak, piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Tabiat parkında görev yapan Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma da vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sık sık sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünce sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tabiat parkının öğle saatlerinden itibaren dolduğu, Bolu'ya gelen vatandaşların bölgedeki diğer piknik alanları ve tabiat parklarına gidebileceği kaydedildi.

İstanbul'dan Abant'a gelen Sinan Baygın, bayram tatilini değerlendirmek için geldiklerini belirterek, "Abant çok güzel. Yollar da gayet güzeldi. İstanbul'dan Abant kavşağına kadar rahat geldik ama Abant kavşağından sonra yoğunluk başladı." diye konuştu.

Kaynak: AA