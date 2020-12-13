Son dakika haber | AB ve İngiltere'den Brexit görüşmelerine devam kararı
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Son dakika haber | AB ve İngiltere'den Brexit görüşmelerine devam kararı

13.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:15
Son dakika haber | AB ve İngiltere'den Brexit görüşmelerine devam kararı

Son dakika haberi: Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere, Brexit görüşmelerine devam etme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere, Brexit görüşmelerine devam etme kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, AB ile İngiltere'nin Brexit ticaret görüşmelerine devam etme kararı aldığı belirtildi. Uzatma kararına ilişkin yeni bir tarih açıklanmazken, tarafların bir anlaşmaya varmak için çaba göstermeye devam edeceği kaydedildi. Leyen, "Bu sabah Boris Johnson'la faydalı bir telefon görüşmesi yaptık. Çözülmemiş ana konuları tartıştık. Müzakere ekiplerimiz son günlerde gece gündüz çalışıyor. ve neredeyse bir yıllık müzakerelerin ardından yaşanan yorgunluğa rağmen, son teslim tarihlerinin defalarca kaçırılmasına rağmen, bu noktada fazladan yol kat etmenin sorumluluk olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Açıklamasında müzakerelerin uzadığına dair konuşan Leyen, "Buna göre müzakerecilerimize görüşmelere devam etmeleri ve bu geç aşamada bile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmeleri için yetki verdik. Müzakereler burada Brüksel'de devam ediyor" şeklinde konuştu.

AB ile İngiltere arasında bir anlaşma sağlanamadığı takdirde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) prensiplerine geri dönülecek ve iki taraf arasında gümrük ve kota uygulamaları geri başlayacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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