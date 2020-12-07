AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

07.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:15

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Meyer-Landrut, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Meyer-Landrut'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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