Son dakika haber! AB, Rusya'nın 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etme kararını kınadı
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Son dakika haber! AB, Rusya'nın 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etme kararını kınadı

05.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:28
Son dakika haber! AB, Rusya'nın 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etme kararını kınadı

Bir son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Avrupalı 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan edip sınır dışı etme kararını Moskova'da öğrendiğini, kararı kınadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Avrupalı 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan edip sınır dışı etme kararını Moskova'da öğrendiğini, kararı kınadığını bildirdi.

Borrell, yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bugün yaptığı görüşme sırasında Rusya'nın kararından haberdar olduğunu belirtti.

Kararı güçlü şekilde kınadığını kaydeden Borrell, bu kişilerin yabancı diplomat statüsüne uymayan faaliyetlerde bulunduklarına yönelik suçlamaları reddettiğini aktardı.

Borrell, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi ve AB'nin üye ülkeler ile dayanışmasını vurguladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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