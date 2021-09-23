Son dakika haber: AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 aşısında üçüncü doz kararını ekimde verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 aşısında üçüncü doz kararını ekimde verecek

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Son dakika haber: AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 aşısında üçüncü doz kararını ekimde verecek

Son dakika haberi... Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların üçüncü dozunun uygulanması hakkındaki kararını ekim başında vereceğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların üçüncü dozunun uygulanması hakkındaki kararını ekim başında vereceğini açıkladı.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar yürütülen çalışmaların bağışıklık sistemi gelişmemiş kişilerde ikinci dozdan en az iki ay sonra uygulanan mRNA aşılarının üçüncü dozunun bağışıklık tepkisini geliştirebileceğine yönelik veriler sunduğunu söyledi.

Cavaleri, Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların üçüncü dozuyla ilgili verilerin şu anda EMA tarafından incelendiğini bildirdi.

Bu incelemenin ekim başında sonuçlanmasını beklediklerini kaydeden Cavaleri, bazı AB ülkelerinde bağışıklık sistemi zayıf kişilere üçüncü dozun sunulduğunu aktardı.

Pfizer-BioNTech başvurusunun sonucu ekimde

Bunun dışında Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile birlikte üye ülkelerin aşılama kampanyalarından gelen verileri de incelediklerini kaydeden Cavaleri, bu verilerin aşıların bağışıklığa etkisinde zamanla azalmaya işaret ettiğini belirtti.

Cavaleri, "hatırlatma dozunun" kullanımı konusunda, kimi üye ülkelerin kış yaklaşırken bazı gruplara üçüncü dozu uygulama kararı aldığını hatırlattı.

"EMA, şu anda 16 yaşından büyük kişilere üçüncü Comirnaty aşısı doz verilmesi konusunda (Pfizer-BioNTech tarafından) yapılan başvuruyu incelemektedir." diyen Cavaleri, bunun sonucunun da ekim başında çıkabileceğini ifade etti.

EMA, Pfizer-BioNTech tarafından mRNA teknolojisiyle geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun 16 yaşından büyüklere uygulanabilmesine ilişkin onay başvurusunun yapıldığını eylül başında duyurmuştu.

Pfizer-BioNTech'in aşısı, AB'den 2020 sonunda "güvenli ve etkili" olduğuna dair onay almıştı. Aşı, AB ülkelerinde 12 yaşından büyük kişilere şu anda iki doz olarak uygulanıyor.

EMA'nın kararları AB üyeleri için tavsiye niteliği taşıyor. Üye ülkeler sağlık uygulamalarında kendi kararlarını verebiliyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
Aileler aynı kaygıyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?

Aileler aynı kaygıyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?

 Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buray Burak Yamantürk Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 aşısında üçüncü doz kararını ekimde verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 19:04:12. #1.12#