Son dakika haber: AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 aşısında üçüncü doz kararını ekimde verecek

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların üçüncü dozunun uygulanması hakkındaki kararını ekim başında vereceğini açıkladı.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar yürütülen çalışmaların bağışıklık sistemi gelişmemiş kişilerde ikinci dozdan en az iki ay sonra uygulanan mRNA aşılarının üçüncü dozunun bağışıklık tepkisini geliştirebileceğine yönelik veriler sunduğunu söyledi.

Cavaleri, Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların üçüncü dozuyla ilgili verilerin şu anda EMA tarafından incelendiğini bildirdi.

Bu incelemenin ekim başında sonuçlanmasını beklediklerini kaydeden Cavaleri, bazı AB ülkelerinde bağışıklık sistemi zayıf kişilere üçüncü dozun sunulduğunu aktardı.

Pfizer-BioNTech başvurusunun sonucu ekimde

Bunun dışında Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile birlikte üye ülkelerin aşılama kampanyalarından gelen verileri de incelediklerini kaydeden Cavaleri, bu verilerin aşıların bağışıklığa etkisinde zamanla azalmaya işaret ettiğini belirtti.

Cavaleri, "hatırlatma dozunun" kullanımı konusunda, kimi üye ülkelerin kış yaklaşırken bazı gruplara üçüncü dozu uygulama kararı aldığını hatırlattı.

"EMA, şu anda 16 yaşından büyük kişilere üçüncü Comirnaty aşısı doz verilmesi konusunda (Pfizer-BioNTech tarafından) yapılan başvuruyu incelemektedir." diyen Cavaleri, bunun sonucunun da ekim başında çıkabileceğini ifade etti.

EMA, Pfizer-BioNTech tarafından mRNA teknolojisiyle geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun 16 yaşından büyüklere uygulanabilmesine ilişkin onay başvurusunun yapıldığını eylül başında duyurmuştu.

Pfizer-BioNTech'in aşısı, AB'den 2020 sonunda "güvenli ve etkili" olduğuna dair onay almıştı. Aşı, AB ülkelerinde 12 yaşından büyük kişilere şu anda iki doz olarak uygulanıyor.

EMA'nın kararları AB üyeleri için tavsiye niteliği taşıyor. Üye ülkeler sağlık uygulamalarında kendi kararlarını verebiliyor.