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Son dakika haber | AB, Mozambik'e Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı için eğitim misyonu gönderecek

Son dakika haber | AB, Mozambik'e Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı için eğitim misyonu gönderecek
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı vermek için askeri eğitim misyonu gönderme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı vermek için askeri eğitim misyonu gönderme kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, misyonun amacının "Mozambik Silahlı Kuvvetlerini sivil nüfusu koruma ve Cabo Delgado eyaletinde güvenliği yeniden sağlama konusunda eğitmek ve desteklemek" olduğu ifade edildi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi'nin 3 Haziran 2021 tarihli mektubunda söz konusu misyonu memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, misyonun görev süresinin başlangıçta iki yıl olacağı, özellikle "operasyonel hazırlık, terörle mücadele konusunda eğitim ve sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuk ile insan hakları hukukuna uygunluk konularında eğitim ve öğretim dahil askeri eğitim sağlayacağı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Cabo Delgado eyaletindeki güvenlik ve insani durumun 2017'den bu yana sürekli ve ciddi şekilde kötüleştiğine, 700 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmesine yol açtığına işaret edildi.

Söz konusu durumdan etkilenen en az 1,3 milyon kişinin acil insani yardıma ve korumaya ihtiyacı olduğunun tahmin edildiği açıklamada, yeni AB misyonunun, "barış inşası, çatışma önleme ve diyalog desteği, insani yardım ve kalkınma iş birliği" için destek vereceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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