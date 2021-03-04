Son dakika haber | AB mahkemesinden İspanyol takımları aleyhine karar
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Son dakika haber | AB mahkemesinden İspanyol takımları aleyhine karar

04.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:39
Son dakika haber | AB mahkemesinden İspanyol takımları aleyhine karar

Son dakika ekonomi haberi... Avrupa Adalet Divanı, İspanya'daki Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao ve Osasuna futbol takımlarının geçmişte faydalandıkları vergi muafiyeti sisteminin yasal olmadığına ve vergi farklarının geri ödenmesine hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, İspanya'daki Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao ve Osasuna futbol takımlarının geçmişte faydalandıkları vergi muafiyeti sisteminin yasal olmadığına ve vergi farklarının geri ödenmesine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, İspanya'daki bazı futbol takımlarına sağlanan vergi muafiyetlerine ilişkin davayı karara bağladı.

Mahkeme, İspanya'da Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao ve Osasuna'nın kar amacı gütmeyen kuruluş olarak faaliyet göstererek diğer spor takımlarına kıyasla daha düşük vergi ödemelerinin hukuki olmadığına ve söz konusu takımları diğerlerine göre avantajlı duruma getirdiğine karar verdi.

AB Komisyonu'nun takımların ödenmemiş vergi farklarının iadesi talebini uygun bulan mahkeme, bunun aksi yönde karar veren alt mahkeme kararını iptal etti.

Söz konu 4 takım, uzun yıllar boyunca kar amacı gütmeyen kuruluş olarak faaliyet göstererek yüzde 25 oranında vergi ödüyordu. Diğer takımlar ise şirket oldukları için yüzde 30 oranında vergiye tabi durumdaydı.

İspanya'da bazı futbol kulüplerinin faydalanabildiği vergi muafiyeti sistemi, 2016 yılında AB Komisyonu tarafından kamu destek kurallarına aykırı bulunmuştu.

AB Komisyonu, İspanya'da vergi sisteminden faydalanmış takımların ödenmemiş vergileri iade etmelerini talep etmişti. İspanyol takımları, bu karar karşı hukuki süreç başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi, 2019 yılında AB Komisyonu'nun İspanya'da Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao ve Osasuna futbol takımlarına yönelik vergi cezalarının hukuka uygun olmadığına karar vermişti.

Üst mahkeme bu kararı bozmuş oldu. Söz konusu takımların geçmişe dönük milyonlarca avro vergi ödemesi gerekecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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