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Son dakika haber | AB: Lübnan'a, yeni hükümetin önlemler alması ve reform yapması şartıyla desteğimizi sürdürmeye hazırız

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Son dakika haber | AB: Lübnan'a, yeni hükümetin önlemler alması ve reform yapması şartıyla desteğimizi sürdürmeye hazırız

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'daki yeni hükümetin önemli konularda eyleme geçmesi koşuluyla AB'nin bu ülkeye destek taahhüdünü yineledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'daki yeni hükümetin önemli konularda eyleme geçmesi koşuluyla AB'nin bu ülkeye destek taahhüdünü yineledi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Lübnan oturumunda konuşan Borrell, bir yıl önce Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi gözler önüne serdiğini söyledi.

Borrell, sonraki süreçte AB'nin Lübnan'a verdiği desteği sürdürdüğünü ancak diğer yandan da yetkililere farklılıklarını bir kenara bırakıp, patlamanın sonuçlarıyla başa çıkabilmek için acilen hükümet kurmaları yönünde çağrılar yaptığını anımsattı.

Lübnanlı yetkililerin, AB'nin yaptırımları da dahil olmak üzere başarısızlıklarının sorumluluğunu alması gerektiğini ifade eden Borrell, söz konusu yetkililerle iletişiminde IMF ile anlaşmaya varılması ve 2022'de özgür ve adil seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı davrandığını dile getirdi.

Borrell, "Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un da dediği gibi 'Lübnan modeli bozuldu.'" ifadesini kullandı.

"Nüfusun yarısından fazlası yoksulluk çekerken göçün artması sürpriz olmamalı." diyen Borrell, bazı bölgelere günde bir saatten fazla elektrik verilemediğini, su, ekmek, hastane ve ilaç sıkıntısı çekildiğini vurguladı.

Borrell, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib Mikati arasında varılan anlaşmadan duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Başbakan Mikati'yi yaklaşan finansal çöküşten kaçınmanın tek yolu olan IMF ile müzakereleri başlatmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

"Umarım çok geç değildir." diyen Borrell, AB'nin, Lübnanlı yetkililerin eyleme geçmesi koşulu ile ülkeye destek taahhüdünü yinelediğini kaydetti.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | AB: Lübnan'a, yeni hükümetin önlemler alması ve reform yapması şartıyla desteğimizi sürdürmeye hazırız - Haberler
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