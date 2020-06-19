Son dakika haber! AB, Libya'nın Bingazi şehrinde tutuklu bulunan aktivistin serbest bırakılmasını istedi Son dakika güncel haberi... Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Alan Bugeja, darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Bingazi şehrinde tutuklu bulunan sivil aktivist Halid es-Sekran'ın serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Alan Bugeja, darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Bingazi şehrinde tutuklu bulunan sivil aktivist Halid es-Sekran'ın serbest bırakılmasını istedi.

Bugeja, yaptığı yazılı açıklamada, sivil aktivist Sekran'ın barışçıl faaliyeti nedeniyle Bingazi'de bir haftadır tutuklu bulunmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bugeja, şunları kaydetti:

"Bingazi'de, barış aktivisti Halid es-Sekran'ın keyfi gözaltına alınması ve tutuklanmasından endişe duyuyorum. İlgili yetkilileri, Sekran'ın temel hak ve özgürlüklerine ve yasalara saygı duymaya çağırıyorum. Bu yüzden onun acilen yargı sürecine tabi tutulması ve hemen serbest bırakılması gerekmektedir."

Bugeja, "Libya'daki aktivist ve sivil toplum mensuplarına yönelik tüm hak ihlali olaylarını takip etmeye devam edeceklerini" vurguladı.

Halid es-Sekran, Libya'da savaşın durması için ülkenin doğusunda birçok aktivistin başlattığı "Barış Girişimi" etkinliğinin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Sekran, geçen şubat ayında barış taleplerinden dolayı gözaltına alınmış ve kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Hafter'e bağlı güçler, son dönemde Libya ordusu karşısında art arda aldıkları yenilgilerle pek çok kentten çekilmelerine rağmen, ülkenin ikinci en büyük şehri Bingazi'nin büyük kısmını ve ülkenin doğusundaki kentleri hala kontrolü altında tutuyor.

Kaynak: AA