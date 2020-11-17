Son dakika haber | AB, Libya'da yapılması kararlaştırılan seçimleri memnuniyetle karşıladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | AB, Libya'da yapılması kararlaştırılan seçimleri memnuniyetle karşıladı

17.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:32
Son dakika haber | AB, Libya'da yapılması kararlaştırılan seçimleri memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Jose Antonio Sabadell, AB'nin Libya'da yapılacak seçimlerin destekçisi olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Jose Antonio Sabadell, AB'nin Libya'da yapılacak seçimlerin destekçisi olduğunu açıkladı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, AB Libya Delegasyonu Başkanı Sabadell ve AB'nin BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini" operasyonu komutanı Tuğamiral Fabio Agostini ile bir araya geldi.

Görüşmede, AB'nin Libya'da yapılacak seçimlerin destekçisi olduğunu belirten Sabadell, Başbakan Serrac'ın ülkesinin güvenlik ve istikrarı için sarf ettiği çabadan ve Libya hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Berlin Konferansı sonuçlarına bağlılığından övgüyle söz etti.

Serrac da AB'nin Libya'da barış sürecine ve seçimlere verdiği destek ve çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Libya hükümetinin ülkedeki durumun düzeltilmesinde ulusal ilkelere bağlı kaldığını dile getiren Serrac, hükümetin sivil ve modern bir devletin inşasına öncülük ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Tunus'un başkentinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, ülkedeki seçimlerin Libya'nın bağımsızlık günü 24 Aralık 2021'de yapılması üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

İlgili Haberler

Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi
Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi
Tunus'ta düzenlenen Libya konferansında 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi kararı alındı
Tunus'ta düzenlenen Libya konferansında 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi kararı alındı
Bilirkişi heyeti OSB yapılması planlanan köyde inceleme yaptı
Bilirkişi heyeti OSB yapılması planlanan köyde inceleme yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Kutsi Şener Şen Acun Ilıcalı Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Bakan Şehit İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | AB, Libya'da yapılması kararlaştırılan seçimleri memnuniyetle karşıladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 19:39:14. #1.15#
title