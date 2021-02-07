Son dakika haber... AB, Kovid-19 aşısında yeni mRNA teknolojisi yerine geleneksel yöntemlerle üretileni almak istemiş

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede geleneksel yöntemlerle üretilen aşıyı tercih etmeyi istemeleri nedeniyle BioNtech firmasının aşısına ilk etapta sıcak bakmadığı belirtildi.

Alman Süddeutsche gazetesi ile WDR ve NDR televizyon kanallarının ulaştığı gizli belgelere dayandırdıkları haberde, AB üyesi ülkelerin Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşıya, şirketin fazla sorumluluk almak istememesi, eksi 70 derecede muhafaza edilmek zorunda olması ve yeni mRNA teknolojisi kullanmak yerine geleneksel yöntemleri tercih etmeleri nedeniyle ilk etapta sıcak bakmadığı iddia edildi.

Haberde, geçen yılın ekim ayına kadar uzmanların mRNA teknolojisine çok şüpheyle yaklaştıkları vurgulanarak geleneksel yöntemlerle üretilen aşıların tercih edilmesi tavsiyesinde bulunulduğu ifade edildi.

BioNtech aşısının diğer aşılara kıyasla daha pahalı olmasının da ilk başta tercih edilmemesinde etkili olduğu kaydedilen haberde, neticede AB'nin aşı siparişi vermede geciktiği ve bu nedenle kamuoyunda yoğun eleştiri aldığının altı çizildi.

Öte yandan, Yougov araştırma şirketinin yaptığı ankette, Almanların hükümetin Kovid-19 kriz yönetiminden memnuniyetinin her geçen gün azaldığı tespit edildi.

Ankette, Almanların geçen yıl nisan ayında yüzde 67'sinin kriz yönetiminden memnun olduğunu ifade ederken, bu oranın şu anda yüzde 50'ye düştüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ