Son dakika haber: AB: Etiyopya'da savaşın bitmesi için tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Etiyopya'da çatışmanın sona ermesine yardımcı olmak için kısıtlayıcı önlemler dahil tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.

Borrell, AB adına yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'da bir yılı geride bırakan iç savaşta durumun daha kötüye gittiğini ve insani krizin derinleştiğini belirtti.

AB'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile Oromo Kurtuluş Ordusu'nun (OLA) ilerlemelerinin yanı sıra Etiyopya Hava Kuvvetlerinin bombardımanından endişe duyduğunu ifade eden Borrell, "AB, askeri bir çözüm olmadığını yineliyor ve çatışmanın tüm taraflarını derhal yürürlüğe girecek anlamlı bir ateşkes uygulamaya, ön koşulsuz siyasi müzakerelere katılmaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Borrell, ülkedeki durumu "Tigray'da şiddet 3 milyona yakın insanı evini terk etmeye zorladı ve 5 milyondan fazla insan acil insani yardıma muhtaç durumda." sözleriyle tanımlarken, insani yardımın tam, sürekli ve öngörülebilir erişimini sağlamak için acil eylem gerekli olduğuna dikkati çekti.

AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in dün açıkladığı Etiyopya İnsan Hakları Komitesi ile ortak raporu memnuniyetle karşıladığını aktaran Borrell, raporda da işaret edildiği üzere sivillere ve "esir savaşçılara" yönelik şiddet, işkence ve kötü muamele, tecavüz, mülklerin yağmalanması, altyapının ve dini mekanların tahrip edilmesi dahil cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve diğer insan hakları ihlalleri ve suiistimallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Borrell, "Bu ihlallerden bazıları savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebilir. Failler bağımsız, şeffaf ve tarafsız bir şekilde hesap verebilir olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AB, Etiyopya'nın istikrarını, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. AB, barışı, uluslararası insan hakları hukukuna bağlılığı teşvik etmek ve çatışmanın sona ermesine yardımcı olmak için kısıtlayıcı önlemler dahil tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazırdır."

Borrell, 2 Kasım'da da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Etiyopya'da olağanüstü hal ilan edilmesinden endişe duyduğunu belirterek, silahların susturulması için çağrıda bulunmuştu.

Etiyopya'daki durum

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'nin saldırıları nedeniyle bugün ülkede olağanüstü hal ilan etti. TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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