Son dakika haber | AB, Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad'ı da yaptırım listesine ekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | AB, Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad'ı da yaptırım listesine ekledi

15.01.2021 16:36 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:41
Son dakika haber | AB, Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad'ı da yaptırım listesine ekledi

Son dakika dünya haberine göre Avrupa Birliği (AB),Suriye'de Esad rejiminin yeni atanan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı yaptırım uygulanacak kişiler listesine aldı.

Avrupa Birliği (AB),Suriye'de Esad rejiminin yeni atanan Dışişleri Bakanı  Faysal Mikdad'ı yaptırım uygulanacak kişiler listesine aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esad rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi. Açıklamada, Suriye'de Esad rejiminin yeni atanan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın da yaptırım listesine dahil edilmesi kararı alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Suriye'deki durumun ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda ve Faysal Mikdad'ın Dışişleri Bakanı olarak atanması göz önüne alındığında, 2013 tarihli Karar Ek 1'de kısıtlayıcı tedbirlere tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiler veya kuruluşlar listesine eklenmelidir" denildi. Mikdad, 22 Kasım 2020'de eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybetmesi sonucu atanmıştı" ifadesine yer verildi. Esad rejiminin yeni atanan Dışişleri Bakanı  Faysal Mikdad'ın da listeye dahil edilmesiyle yaptırım uygulanan kişi sayısının 289'e çıktığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan İrem Derici Murat Dalkılıç
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Twitter Gelecek Partisi Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | AB, Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad'ı da yaptırım listesine ekledi - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 16:46:42. #1.14#
title