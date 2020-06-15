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Son dakika haber... AB'den seyahat bilgi internet sitesi

Son dakika haberi: Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere seyahat edeceklere yönelik güncel bilgilerin yer aldığı bir internet sitesi kurdu.

Son dakika haber... AB'den seyahat bilgi internet sitesi
15.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:48

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere seyahat edeceklere yönelik güncel bilgilerin yer aldığı bir internet sitesi kurdu.

AB Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırların kapatılmasının ardından Avrupa çapında seyahat ve turizmin güvenli bir şekilde yeniden başlatılması amacıyla "reopen.europa.eu/en" internet sitesini açtı.

AB üyesi 27 ülkenin uyguladığı seyahat kısıtlamaları, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları gibi kamu sağlığı ve güvenlik tedbirlerine ilişkin çeşitli bilgilerin yer aldığı sitede, ülkelerin güncel bilgi ve uygulamaları bir araya getirildi.

AB'nin resmi 24 dilinde hazırlanan platformda, harita üzerinden gidilmesi planlanan ülkeyle ilgili detaylı bilgilere erişim imkanı sunuldu.

Seyahat planlanan ülkedeki vize uygulamasında son durum ve ülkenin salgın yardım hattı numarasının yer aldığı platformda, ülkeye araba, tren, uçak veya gemi ile nasıl seyahat edilebileceği, söz konusu ülkedeki karantina uygulaması, hangi sektörlerin faal olduğuna ilişkin çeşitli bilgiler yer aldı.

Öte yandan, AB Komisyonu, geçen hafta, üçüncü ülke vatandaşlarının AB'ye seyahatlerine 1 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak izin verilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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