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Son dakika haber! AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Son dakika haber! AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy??????? ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı.

Michel, bu toplantılarda Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Haberler

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