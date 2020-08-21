Son dakika haber: AB'den Brüksel Havayolları'na kamu desteğine yeşil ışık Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Belçika'nın, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'na (Brussels Airlines) 290 milyon avro mali destek vermesine onay verdi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Belçika'nın, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'na (Brussels Airlines) 290 milyon avro mali destek vermesine onay verdi.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle mali sıkıntı çeken Brüksel Havayolları'na Belçika hükümetinin mali yardım yapmasının AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, şirkete 287,1 milyon avro sübvansiyonlu kredi ve 2,9 milyon avro yeniden sermayelendirme olmak üzere toplam 290 milyon avro kamu desteği verilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Brüksel merkezli hava yolu şirketi, salgın öncesinde 48 uçakla 80'in üzerinde noktaya günlük 250 sefer düzenliyordu.

Alman Lufthansa Grubu'na bağlı Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle uçuşlarını 21 Mart tarihinde askıya almıştı.

Haziran ayı ortasında uçuşlara kısıtlı biçimde yeniden başlayan şirket, mali sıkıntı yaşamaya başlamıştı.

Belçika hükümetinden destek talep eden Brüksel Havayolları, filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA