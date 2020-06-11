Son dakika haber | AA Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten, Vali Mahmut Demirtaş'a ziyaret Gelen son dakika haberlerine göre Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mardin Valiliğine atanan Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mardin Valiliğine atanan Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Firik de ziyarette, Demirtaş'a yeni görevinde başarı temenni etti.

Ziyaret sonunda Firik, Demirtaş'a çiçek ve kendisinin de yer aldığı karne dağıtım töreninden bir fotoğraf sundu.

Kaynak: AA