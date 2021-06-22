Son dakika haber! 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber! 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Samsun'da caminin bahçe duvarından demirin üzerine düşen 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan delir itfaiye yardımıyla kesilirken, çocuk demir parçası yanağında hastaneye kaydırıldı.

9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da caminin bahçe duvarından demirin üzerine düşen 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan delir itfaiye yardımıyla kesilirken, çocuk demir parçası yanağında hastaneye kaydırıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Merkez Cami bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Huzeyfe A. adlı çocuk cami bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden aydınlatma diğerinin yapılması için açık bırakılan demirin üzerine düştü. Demirin yanağını girip çıktığı çocuğun çığlıkları üzerine olay yerine koşan vatandaşlar 112 ekipleri haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Çocuğun yanağına saplanan demir itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Demirin yanağına saplı kalan diğer kısmı ile ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun yanağına saplanan demirin hastanede çıkartıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber! 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber! 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber! 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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