Son dakika haber: 9 yaşındaki çocuğun yangında ölmesine ilişkin 2 gözaltı
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Son dakika haber: 9 yaşındaki çocuğun yangında ölmesine ilişkin 2 gözaltı

Son dakika habere göre Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 4 ay önce evde çıkan yangında 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin anne ile bir şüpheli gözaltına alındı.

26.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:44

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 4 ay önce evde çıkan yangında 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin anne ile bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bir binada 28 Nisan'da çıkan yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölmesine ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amanet ile H.K'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Şiar Kılıç'ın (9) cesedi, itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

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Son dakika haber: 9 yaşındaki çocuğun yangında ölmesine ilişkin 2 gözaltı

Kaynak: AA

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