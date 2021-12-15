Son dakika haber... 81 ilde 'Zehir' operasyonu: 85 gözaltı (2)
Son dakika haberler: GÖZALTI SAYISI 85'E YÜKSELDİ81 ilde koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucu; 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki, 14 bin 440 adet etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi.
GÖZALTI SAYISI 85'E YÜKSELDİ
81 ilde koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucu; 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki, 14 bin 440 adet etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi. 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre edilirken, operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 85'e yükseldi.
Son dakika haberleri: Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı
Karabük merkezli soruşturmada "araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde 'Zehir' operasyonu başlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri