Son dakika haber... 81 ilde 'Zehir' operasyonu: 85 gözaltı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... 81 ilde 'Zehir' operasyonu: 85 gözaltı (2)

Son dakika haber... 81 ilde 'Zehir' operasyonu: 85 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: GÖZALTI SAYISI 85'E YÜKSELDİ81 ilde koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucu; 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki, 14 bin 440 adet etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI 85'E YÜKSELDİ

81 ilde koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucu; 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki, 14 bin 440 adet etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi. 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre edilirken, operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 85'e yükseldi.


Son dakika haberleri: Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Son dakika haberleri: Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 Karabük merkezli soruşturmada 'araç fiyatlarını etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Karabük merkezli soruşturmada "araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 Yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde 'Zehir' operasyonu başlatıldı

Yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde 'Zehir' operasyonu başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title