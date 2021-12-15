Son dakika haber... 81 ilde 'Zehir' operasyonu: 85 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 85'E YÜKSELDİ

81 ilde koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucu; 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki, 14 bin 440 adet etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi. 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre edilirken, operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 85'e yükseldi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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